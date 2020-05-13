Родители новобранцев весеннего призыва в этом году не смогут присутствовать на церемонии присяги. Ограничение вводится из-за эпидемии коронавируса, чтобы не допустить инфицирования в воинских частях. Об этом заявили в министерстве обороны.

Кроме этого, в целях безопасности, на сборных пунктах решено отказаться от торжественных церемоний отправки призывников. А вот пройти экспресс-тест на наличие инфекции теперь будет обязан каждый новобранец. Если анализы отрицательные, он допускается к осмотру врачами.

Весенний военный призыв начался в России 1 апреля, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше чем 20 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывные комиссии начали работу в российских регионах.

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