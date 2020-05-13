Родителей новобранцев весеннего призыва не пустят на присягу
Об этом заявили в министерстве обороны РФ.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Родители новобранцев весеннего призыва в этом году не смогут присутствовать на церемонии присяги. Ограничение вводится из-за эпидемии коронавируса, чтобы не допустить инфицирования в воинских частях. Об этом заявили в министерстве обороны.
Кроме этого, в целях безопасности, на сборных пунктах решено отказаться от торжественных церемоний отправки призывников. А вот пройти экспресс-тест на наличие инфекции теперь будет обязан каждый новобранец. Если анализы отрицательные, он допускается к осмотру врачами.
Весенний военный призыв начался в России 1 апреля, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше чем 20 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывные комиссии начали работу в российских регионах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
57%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?