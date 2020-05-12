Здравствуй, юность в сапогах! Призывные комиссии начали работу в российских регионах
Военкоматы работают в условиях повышенных мер безопасности из-за пандемии COVID-19.
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Фото, видео: EPA/PAVLO PALAMARCHUK/ТАСС, 5-tv.ru
Сегодня во всех российских регионах начали работу призывные комиссии. Военкоматы работают в условиях повышенных мер безопасности. Накануне провели дезинфекцию помещений. У каждого призывника на входе проверяют температуру, выдают антисептик и средства индивидуальной защиты. На военную службу этой весной отправится 135 тысяч молодых людей. Первые отправки новобранцев в войска начнутся после 20 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин заявил о готовности армии обеспечить суверенитет и интересы РФ. Глава государства обратился с поздравительным словом в честь 75-летия Победы к учащимся военных вузов и академий Минобороны.
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