Здравствуй, юность в сапогах! Призывные комиссии начали работу в российских регионах

Сегодня во всех российских регионах начали работу призывные комиссии. Военкоматы работают в условиях повышенных мер безопасности. Накануне провели дезинфекцию помещений. У каждого призывника на входе проверяют температуру, выдают антисептик и средства индивидуальной защиты. На военную службу этой весной отправится 135 тысяч молодых людей. Первые отправки новобранцев в войска начнутся после 20 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин заявил о готовности армии обеспечить суверенитет и интересы РФ. Глава государства обратился с поздравительным словом в честь 75-летия Победы к учащимся военных вузов и академий Минобороны.