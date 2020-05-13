По предварительной информации, в результате ЧП оказались заблокированы люди.

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Фото, видео: ТАСС/ Илья Московец, 5-tv.ru

Перекрытия обрушились в жилом доме в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел по адресу шоссе Энтузиастов 22\18. По предварительной информации, в результате ЧП в районе четвертого этажа жилого дома оказались заблокированы люди. В настоящее время спасатели готовятся производить эвакуацию.

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