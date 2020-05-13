Подробности обрушения в жилом доме на востоке Москвы
На месте ЧП работает около 30 пожарно-спасательных расчетов.
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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей, 5-tv.ru
Обрушение одного из перекрытий в жилом доме на востоке Москвы заблокировало жильцов подъезда. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, рухнуло перекрытие между чердаком и пятым этажом.
«Обрушилось перекрытие меду чердаком и пятым этажом в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. В результате лестничные марши сильно засыпаны обломками конструкций. Идет эвакуация заблокированных людей с помощью автолестниц», — цитирует собеседника агентство.
В настоящее время на месте ЧП работает около 30 пожарно-спасательных расчетов.
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