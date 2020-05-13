Подробности обрушения в жилом доме на востоке Москвы

Обрушение одного из перекрытий в жилом доме на востоке Москвы заблокировало жильцов подъезда. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, рухнуло перекрытие между чердаком и пятым этажом.

«Обрушилось перекрытие меду чердаком и пятым этажом в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. В результате лестничные марши сильно засыпаны обломками конструкций. Идет эвакуация заблокированных людей с помощью автолестниц», — цитирует собеседника агентство.

В настоящее время на месте ЧП работает около 30 пожарно-спасательных расчетов.