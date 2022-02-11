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ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 58 333

Рожденные под этими созвездиями бросаются в отношения как в омут с головой и сильнее других переживают обманутые ожидания.

ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые склонны сразу погружаться в отношения с теми, к кому испытывают симпатию. Они быстро привязываются к партнеру, закрывая глаза на многое из того, что впоследствии может принести разочарование. При этом отказы и неоправданные ожидания они переживают сильнее других.

Близнецы

Интерес, проявленный к Близнецам, моментально притягивает их. Они привязываются к человеку, зацикливаясь на приятном ощущении влюбленности. Представители этого знака не легкомысленны. Но присущая им доверчивость порой оборачивается про них.

Рак

Надежные и целеустремленные Раки полностью отдают себя человеку, который вызывает у них доверие. Им не свойственно прятать чувства. Они полностью посвящают ему себя и в открытую делятся самым сокровенным, если этот человек разделяет их принципы.

Водолей

Находясь в центре всеобщего внимания, Водолеи получают удовольствие. Но еще больше им нравится, когда кто-то активно ими интересуется. К тому человеку они быстро прикипают, не желают с ними расставаться и становятся зависимыми от его расположения.

Рыбы

Привязанность для Рыб — шаг осмысленный. Они понимают все сопутствующие риски и принимают решение быть с конкретным человеком до конца, если чувствуют себя с ним комфортно. Впоследствии они вряд ли смогут от него отлипнуть по собственной воле, пишет портал Femmie.ru.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения.

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ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

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