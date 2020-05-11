ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Астрологи полагают, что построить счастливые отношения можно с каждым знаком зодиака. Но есть среди них такие, с кем это сделать труднее всего. Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал пять таких знаков и рассказал, к чему стоить приготовиться тем, кто рассчитывает связать жизнь с их представителями. Слова медиума приводит портал Starhit.ru.

Стрелец

Чтобы привязать его к себе, требуется верная тактика. Для него важны преданность, постоянство и спокойствие. Отсутствие одного из этих качеств посеет в нем сомнения. Стрелец готов расстаться со своей свободой по доброй воле только в обмен на гарантии. У него хорошо развита интуиция, так что обман не пройдет.

Козерог

Если Козерога не устраивает партнер, он легко может с ним расстаться — без скандалов и уговоров. У него нет потребности бороться за отношения до конца там, где он не видит в этом смысла. Чтобы он пересмотрел свою позицию нужно приложить максимум усилий.

Овен

Представитель этого знака тяготеет к прочным отношениям, но все портит его ревность. Если однажды Овен уже обжегся, строить с ним отношения будет не просто. Придется стать аккуратным в выборе друзей, знакомых и времяпрепровождений.

Скорпион

Правдолюбивый Скорпион требователен к себе и к другим, в особенности — к близким. С человеком, рожденным под этим созвездием, предстоит выложиться на все 100%. Но в результате он вознаградит вторую половину крепким союзом, о котором его возлюбленный не пожалеет.

Лев

«Лишь бы с кем» — это не про него. Лев категоричен и требователен. Он не бросает слов на ветер, отдает отчет каждому своему поступку и ответственно подходит к выбору спутника. Узами брака он свяжет себя только с тем, кто доказал свое право быть с ним рядом в этом статусе.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП главных причин, почему не ладятся отношения с представителями разных знаков зодиака.