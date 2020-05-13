Американская актриса и певица Ариана Гранде продемонстрировала подписчикам в Instagram татуировки на своем сексуальном теле. В период самоизоляции звезда решила провести домашнюю фотосессию. В спортивном бюстгальтере и джинсах знаменитость сделала несколько откровенных кадров на кровати.

На снимках фанаты не только рассмотрели красивые татуировки Гранде, но и обратили внимание на ее пышную грудь, которая благодаря правильно выбранному белью и хорошему ракурсу казалась еще более привлекательной.

Instagram @arianagrande

В комментариях не нашлось места для критики. Пользователи осыпали комплиментами своего кумира.

«Какая же ты красивая!»

«Королева моя!»

«Безумица! Но такая сексуальная!»

«Огонь! Я тащусь!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tvru рассказывал, что Ариана Гранде названа самой прослушиваемой певицей на потоковом музыкальном сервисе Spotify.