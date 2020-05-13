О самой масштабной поддержке российских семей премьер-министр РФ заявил на видеосовещании по социально-экономическим вопросам.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Более двух миллионов заявлений за сутки на выплату 10 тысяч рублей на ребенка было подано через портал Госуслуг. Это самая масштабная мера поддержки российских семей. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер-министр продолжает лечение от коронавируса, но сегодня в режиме видеоконференции провел совещание по социально-экономическим вопросам.

«Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделены на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен. Новый пакет включает в себя несколько направлений, среди них — поддержка семей с детьми. С учетом ранее принятых решений, помощь государства получат родители 27 миллионов российских детей», — сказал глава кабмина.

Не менее важна сейчас помощь врачам, отметил Михаил Мишустин. При этом в ряде регионов даже не приступили к дополнительным выплатам медперсоналу, например, на Чукотке и в Магадане, хотя деньги из бюджета выделены. Премьер-министр поддержал идею создания «горячих линий» в регионах по этому вопросу. Главам Казначейства и Минздрава поручено мониторить ситуацию. Как было подчеркнуто на совещании, медики, работающие с больными с коронавирусом, должны получить деньги до 15 мая.

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