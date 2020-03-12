Кормухина публично высказала претензии к Гагариной по делу о «Кукушке»

Певица Ольга Кормухина продолжает судиться с коллегой Полиной Гагариной за права на новую аранжировку композиции Виктора Цоя «Кукушка».

Недавно московский суд, рассматривающий иск, приложил к материалам дела официальный ответ сына музыканта по запросу о правах на песню. Как оказалось, он и его дед являются единственными обладателями уникальных прав на творчество Цоя. Кроме того, по заявлению Александра, он не давал разрешения Ольге Кормухиной делать аранжировку к «Кукушке», однако, по его словам, Полина Гагарина исполняет композицию на абсолютно законных основаниях.

Такое положение дел, разумеется, не устроило Кормухину. В связи с этим звезда решила идти на крайние меры — записала видеообращение ко всем своим поклонникам в надежде, что последние ее поддержат.

«Мне бы не хотелось сейчас давать пространных оценок поступку сына Цоя, но считаю своим долгом изложить свою позицию здесь и сейчас», — пояснила Ольга и прикрепила большой текст с претензиями на странице «ВКонтакте».

Певица утверждает, что не верит в достоверность письма. По ее мнению, есть два варианта: либо Александр говорит неправду, либо обладает слишком избирательной памятью. Но более всего Кормухину возмущает тот факт, что Гагарина не соглашается делать судебную экспертизу песни.

«Назначение экспертизы откладывается из-за требований Гагариной, каких-то надуманных исков в мой адрес, ковыряния в запятых и перебора тонн макулатуры, не имеющей никакого отношения к сути вопроса! А он ПРОСТ! Есть факт заимствований из моей аранжировки Кукушки или нет?! И ответ может дать только Судебная экспертиза!» — настаивает Ольга.

В заключение, звезда шоу-бизнеса призвала Полину быть более сознательной и, наконец, посодействовать решению конфликтной ситуации.

ВКонтакте @olgakormuhina

Ранее 5-tv.ru рассказал, что испытала Полина Гагарина после получения официального ответа сына Цоя по запросу о правах на «Кукушку».