Добросовестные водители будут меньше платить за страховку
Госдума во втором чтении одобрила введение индивидуальных тарифов ОСАГО.
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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru
Госдума во втором чтении одобрила законопроект о введении индивидуальных тарифов ОСАГО. Теперь стоимость страховки будут ниже для добросовестных водителей, которые соблюдают правила и не попадают в аварии. Нарушителям, наоборот придется заплатить за полис существенно больше. Минимальные и максимальные значения базовых ставок будет устанавливать Центробанк.
При этом будут учитываться технические характеристики автомобиля, его собственник и назначение использования. Кроме этого до 30 сентября этого года договор ОСАГО можно заключить без прохождения техосмотра. Мера действует до отмены ограничений из-за эпидемии коронавируса. Сегодня в Госдуме планируют рассмотреть законопроект в третьем окончательном чтении.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полис ОСАГО временно можно будет получить без техосмотра.
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