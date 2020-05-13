Добросовестные водители будут меньше платить за страховку

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о введении индивидуальных тарифов ОСАГО. Теперь стоимость страховки будут ниже для добросовестных водителей, которые соблюдают правила и не попадают в аварии. Нарушителям, наоборот придется заплатить за полис существенно больше. Минимальные и максимальные значения базовых ставок будет устанавливать Центробанк.

При этом будут учитываться технические характеристики автомобиля, его собственник и назначение использования. Кроме этого до 30 сентября этого года договор ОСАГО можно заключить без прохождения техосмотра. Мера действует до отмены ограничений из-за эпидемии коронавируса. Сегодня в Госдуме планируют рассмотреть законопроект в третьем окончательном чтении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полис ОСАГО временно можно будет получить без техосмотра.