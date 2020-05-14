Саша Савельева вывела формулу идеального селфи — фото
Чувственные пухлые губы и огромные голубые глаза певицы произвели в сети настоящий фурор.
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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Популярная российская певица Саша Савельева, кажется, раскрыла секрет «производства» идеальных селфи. 36-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором ее лицо выглядит просто потрясающе.
Чувственные пухлые губы, огромные голубые глаза и аккуратный носик исполнительницы произвели на ее фанатов колоссальное впечатление.
Поклонники принялись осыпать любимицу комплиментами в комментариях. Идеальная «кукольная» внешность Саши Савельевой произвела в сети настоящий фурор. За несколько часов пост «лайкнули» больше семи тысяч человек.
«Как всегда прекрасны»;
«У вас такие красивые глаза — как чистое небо»;
«Идеальная!»
«У вас свет изнутри всегда, на любых фото», — высказались фолловеры.
Однако нашлось в комментариях место и тем, кто любит копаться в чужих недостатках. Один из пользователей соцсети оставил саркастичное замечание по поводу носа Саши Савельевой.
«А что с носиком? Неудачно отредактировали?» — написал хейтер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева на яхте прижалась к ягодицам подруги.
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