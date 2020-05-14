Чувственные пухлые губы и огромные голубые глаза певицы произвели в сети настоящий фурор.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Популярная российская певица Саша Савельева, кажется, раскрыла секрет «производства» идеальных селфи. 36-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором ее лицо выглядит просто потрясающе.

Чувственные пухлые губы, огромные голубые глаза и аккуратный носик исполнительницы произвели на ее фанатов колоссальное впечатление.

Instagram @sasha_savelieva

Поклонники принялись осыпать любимицу комплиментами в комментариях. Идеальная «кукольная» внешность Саши Савельевой произвела в сети настоящий фурор. За несколько часов пост «лайкнули» больше семи тысяч человек.

«Как всегда прекрасны»;

«У вас такие красивые глаза — как чистое небо»;

«Идеальная!»

«У вас свет изнутри всегда, на любых фото», — высказались фолловеры.

Однако нашлось в комментариях место и тем, кто любит копаться в чужих недостатках. Один из пользователей соцсети оставил саркастичное замечание по поводу носа Саши Савельевой.

«А что с носиком? Неудачно отредактировали?» — написал хейтер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева на яхте прижалась к ягодицам подруги.

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