Яна Рудковская и Евгений Плющенко, по всей вероятности, устроили себе романтичный вечер. Известный фигурист опубликовал в Instagram видео, на котором танцует вместе с супругой. Пара нежно держится за руки, а подходящий настрой им обеспечивает музыка — Плющенко кружит в танце Рудковскую под композицию Дмитрия Билана.

Причем, если сам спортсмен одет довольно просто — на нем джинсы, свитер и кепка, то его супруга выглядит просто ослепительно. На Рудковской короткое черное платье, благодаря которому оказались выгодно подчеркнуты стройные ножки бизнеследи, и туфли на высоких каблуках.

Instagram @plushenkoofficial

Поклонники оценили и образ продюсера Билана, и романтическое настроение пары.

«Ах, какие ножки!»

«Очень красивая пара»;

«Король и королева! Это любовь бесконечная»;

«Какие же вы красивые, счастья вам огромного», — пожелали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рудковская и Плющенко вместе с сыном станцевали под Little Big.