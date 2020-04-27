«Король и королева»: Рудковская и Плющенко устроили романтичные танцы — видео
Прославленный фигурист и бизнесвумен в очередной раз показали, что их чувства только крепнут с годами.
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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial
Яна Рудковская и Евгений Плющенко, по всей вероятности, устроили себе романтичный вечер. Известный фигурист опубликовал в Instagram видео, на котором танцует вместе с супругой. Пара нежно держится за руки, а подходящий настрой им обеспечивает музыка — Плющенко кружит в танце Рудковскую под композицию Дмитрия Билана.
Причем, если сам спортсмен одет довольно просто — на нем джинсы, свитер и кепка, то его супруга выглядит просто ослепительно. На Рудковской короткое черное платье, благодаря которому оказались выгодно подчеркнуты стройные ножки бизнеследи, и туфли на высоких каблуках.
Поклонники оценили и образ продюсера Билана, и романтическое настроение пары.
«Ах, какие ножки!»
«Очень красивая пара»;
«Король и королева! Это любовь бесконечная»;
«Какие же вы красивые, счастья вам огромного», — пожелали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рудковская и Плющенко вместе с сыном станцевали под Little Big.
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