Такие сайты используют преступники для реализации мошеннических схем кражи денег.

После объявления о пособиях на детей в сети появились фейковые сайты госуслуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

После появления новостей о выплате разовых денежных пособий семьям с детьми в интернете появилось множество фейковых сайтов, эксплуатирующих эту тему и вводящих в заблуждение интернет-пользователей. Об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на специалистов в области кибербезопасности. Так, в компании SearchInform насчитали в рунете около 30 таких доменов с вариациями слов gosuslugi, vyplaty, covid-vyplaty, posobie и других.

Как пишет издание, подобные сайты мошенники используют для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на портал госуслуг, некоторые создаются для использования мошеннических схем с выплатами, когда человеку сообщают, что ему положена социальная выплата от государства и предлагают ввести данные банковской карты или заплатить налог.

Специалисты советуют внимательно проверять название домена в специальных сервисах и информацию о том, когда и кем он был зарегистрирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин раскритиковал чиновников за сбои в работе портала госуслуг, который не справился с наплывом заявок на получение единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 15 лет.

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