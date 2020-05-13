Путин раскритиковал чиновников за сбои в выплатах на детей и медикам

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей и доплат для медработников. Заявление глава государства сделал на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

«На следующий день (после объявления о единовременных выплатах — Прим. ред.) свыше миллиона поступило заявок на портал Госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал Госуслуг не справился с этим объемом обращений», — сказал Путин.

Он также отметил, что не во всех регионах сразу выплатили деньги медикам, «пока несколько раз не сказал». До сих пор выплаты не получили медработники в двух-трех регионах РФ. Президент подчеркнул, что нужно повысить исполнительскую дисциплину и довести все выплаты до людей.

«Мы изыскиваем источники (денег — Прим. ред.), чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли и предприятия. Если мы это делаем, нужно это все доводить до конца, иначе результата, который мы ожидаем, и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет», — подчеркнул глава государства.

Как сообщал 5-tv.ru, о выплате 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет (если 16 исполнилось до 1 июля 2020 года) Владимир Путин объявил во время обращения к гражданам 11 мая. На каждого ребенка с российским гражданством можно будет получить по 10 тысяч рублей. Заявку можно подать через портал Госуслуги (простая инструкция) или в отделении Пенсионного фонда.

Во время того же обращения президент обратил внимание, что около половины российских медиков до сих не получили федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом. Он поручил выплатить деньги до 15 мая. Регионы уже получили для этого средства из федерального центра.