«В нем живет три человека»: экс-супруга Башарова призналась, от чего лечила артиста

Актер Марат Башаров широко известен публике не только благодаря своим работам в театре и кино, но и семейным скандалам на почве жестокого избиения жен. Впрочем, и сам артист не отрицает, что регулярно поднимает руку на женщин. Правда, что служит тому причиной — объяснить не может.

В эфире авторской программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» бывшая супруга Марата — Елизавета Шевыркова — призналась: такое поведение артиста — не случайность, а настоящая закономерность, обусловленная чрезмерным употреблением алкоголя. Так, под действием «дурманящего зелья» в Башарове просыпаются неизвестные личности, которые и диктуют ему, что нужно делать.

«Мне казалось, что в нем даже не два, а даже три человека живет. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актер. Но когда пьяный… Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: „Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я — Марат Алимжанович — так себя вести не могу“», — вспоминала Елизавета.

Instagram @marabash1

От мужа-тирана Шевыркова решила сбежать, как только поняла: опасность грозит не только ей, но и маленькому сыну. В последний раз, по словам бывшей супруги артиста, он виделся с наследником несколько недель назад. Правда, эта встреча стала незабываемой для всех членов семьи — Марат позволил себе напиться прямо при ребенке.

«Я больше не оставляю с ним Марселя. Понимаю, что это просто опасно. Кто знает, что он сделает? Я ему всегда говорила, что он может видеть сына, но только трезвым. Он соблюдал это правило, но в итоге сорвался», — объяснила женщина.

В заключение экс-возлюбленная актера рассказала, что неоднократно пыталась лечить Башарова, засылая его то в одну, то в другую клинику. Однако это не помогло. Банальная кодировка от алкоголя вызвала ступор у артиста и он просто сбежал.

«Он так волновался, что было очень медленное сердцебиение. Врачи решили его обследовать, взять анализы. Марат после этого запаниковал и сказал, что не будет кодироваться. Он до этого дважды проходил через эту процедуру, но не помогало», — с грустью подытожила Шевыркова, при этом обратившись к Марату с просьбой взять себя в руки.

Ранее 5-tv.ru показал кадры крупной ссоры между Маратом Башаровым и Елизаветой Шевырковой, при которой присутствовал их маленький сын.