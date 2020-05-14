Вильфанд пообещал четыре волны тепла этим летом, много пожаров и подтоплений
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал россиянам, чего ждать от предстоящего летнего сезона.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Лето 2020 года в России будет жарким, но с периодами похолоданий. Также ожидается множество подтоплений и лесных пожаров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«У нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами. А постоянный прогрев поверхности приводит к иссушению почвы, к высокому классу пожарной опасности», — сказал синоптик на пресс-конференции.
Он уточнил, что всего «волн тепла» ожидается четыре. Так специалисты называют ситуацию, когда температура в течение пяти и более дней превышает норму.
Научный руководитель Гидрометцентра призвал особенно следить за приходом дождливой погоды в горных регионах — там сильные дожди могут привести к быстрому подъему уровня рек и подтоплениям. Речь идет про бассейн реки Обь, Амурской области, Якутии, Хабаровском и Приморском краях и других регионах. В других субъектах РФ, наоборот, ожидаются пожары. В частности, на юге Западной Сибири и Дальнем Востоке.
«Опасных явлений в этом году будет много, их количество будет увеличиваться, МЧС будет рассылать информацию с уведомлениями», — добавил Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гидрометцентр предупредил об опасности сильной засухи этим летом. Виной тому — недостаточное количество осадков весной 2020 года.
Читайте также
57%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?