Научный руководитель Гидрометцентра рассказал россиянам, чего ждать от предстоящего летнего сезона.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Лето 2020 года в России будет жарким, но с периодами похолоданий. Также ожидается множество подтоплений и лесных пожаров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«У нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами. А постоянный прогрев поверхности приводит к иссушению почвы, к высокому классу пожарной опасности», — сказал синоптик на пресс-конференции.

Он уточнил, что всего «волн тепла» ожидается четыре. Так специалисты называют ситуацию, когда температура в течение пяти и более дней превышает норму.

Научный руководитель Гидрометцентра призвал особенно следить за приходом дождливой погоды в горных регионах — там сильные дожди могут привести к быстрому подъему уровня рек и подтоплениям. Речь идет про бассейн реки Обь, Амурской области, Якутии, Хабаровском и Приморском краях и других регионах. В других субъектах РФ, наоборот, ожидаются пожары. В частности, на юге Западной Сибири и Дальнем Востоке.

«Опасных явлений в этом году будет много, их количество будет увеличиваться, МЧС будет рассылать информацию с уведомлениями», — добавил Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гидрометцентр предупредил об опасности сильной засухи этим летом. Виной тому — недостаточное количество осадков весной 2020 года.

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