Готовьтесь к худшему: Гидрометцентр предупредил об опасности сильной засухи

Несмотря на довольно прохладную весну, лето 2020 года может быть по-настоящему засушливым. Именно поэтому целому ряду регионов стоит заранее продумать, как будет организована система полива растений на случай отсутствия естественных осадков. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт пояснил, что сегодня в зоне риска находятся: Крым и Краснодарский край, Калужская, Брянская, Смоленская, Орловская, Курская, Белгородская, Астраханская и Липецкая области. На всех этих территориях, по словам ученого, успели сформироваться условия для почвенной засухи из-за дефицита осадков в весенний период.

«Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. В Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае — всего 42% от нормы, в Крыму — 25% от нормы. Кроме того, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58%», — с сожалением отметил Вильфанд.

А также добавил, что единственным спасением для растений, которые нуждаются в так называемой продуктивной влаге, питающей корни и способствующей цветению и размножению культур, могут стать майские дожди.

«Формируются условия для почвенной засухи. Это фактор настораживающий. Но если в мае выпадает осадков достаточно, то все будет хорошо», — подытожил глава Гидрометцентра.

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