«Прекрасный отец»: Emin спел дуэтом с маленькой дочкой после новости о разводе

Чуть больше суток прошло с того момента, как известный певец Эмин Агаларов признался: он разводится с супругой — Аленой Гавриловой. Что стало истинной причиной разрыва молодой пары — доподлинно неизвестно. В своем Instagram артист лишь поблагодарил девушку за годы счастливой супружеской жизни и прекрасную наследницу — дочку Афину.

Печальная новость не могла не расстроить преданных фанатов артиста. Поклонники то и дело писали Эмину и его супруге с целью выяснить, что же все-таки произошло. Однако добиться внятного ответа им не удалось.

После нескольких часов тишины Агаларов видимо решил успокоить публику и выложил трогательное видео с маленькой дочкой в Instagram, в знак того, что общаться с малышкой он не прекратит. На трогательных кадрах артист играет на рояле для юной Афины, исполняя любимую песню. Дочка, в свою очередь, «помогает» папе, также нажимая на клавиши инструмента.

«Я обожаю это делать! Работаем с Афиной над новой песней!» — подписал нежный пост Агаларов.

Instagram @eminofficial

В комментариях отметились не только фолловеры певца, но и звезды шоу-бизнеса. Например, Тимур Родригез изложил свои чувства от увиденного в одном лишь слове.

«Кааааааааааййййфффф…», — написал шоумен.

Остальные же просто порадовались, что девочка не остается без отцовского воспитания.

«Такая милая маленькая принцесса. Счастья вам желаю!»

«Это так мило! Вы прекрасный отец!»

«В мире музыки и отцовской любви растет! Обожаю тебя!»

«Маленькая Муза! Удачи вам, Эмин! Пусть все будет хорошо!» — обратились к артисту подписчики.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как прокомментировала супруга Эмина Агаларова новость о разводе с музыкантом.