«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

«Мисс Мордовия — 2004» Алена Гаврилова призналась, что не может взять себя в руки.

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Фото, видео: Instagram @agavrilova777, @eminofficial

Буквально несколько часов назад стало известно о том, что знаменитый певец Эмин Агаларов разводится с любимой супругой Аленой Гавриловой. Об этом музыкант сообщил на личной странице в Instagram, выложив свадебное фото с соответствующей подписью.

Несмотря на то, что комментарии под постом певец предусмотрительно закрыл, можно сделать точный вывод, что поклонники четы были сильно раздосадованы печальным известием — все они ринулись в директ в самой Алене, выспрашивать что же случилось.

Устав от многочисленных сообщений, звезда решила ответить всем и сразу, опубликовав запись в личных сторис.

«Дайте мне время прийти в себя… пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! спасибо за понимание!» — обратилась к фолловерам Гаврилова.

Instagram @agavrilova777

Как стало известно из того же сообщения, решение о разводе Агаларов принял прямо в день рождение мамы супруги. Что, несомненно, еще больше ранит Алену.

Музыкант Эмин Агаларов, известный публике под псевдонимом Emin, и его возлюбленная Алена Гаврилова прожили в браке чуть более двух лет. Свои отношения пара узаконила в июле 2018 года. В счастливом союзе у четы родилась дочь Афина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на самом деле относится к Алене Гавриловой Эмин Агаларов.

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