Звезда «Папиных дочек» покорила фанатов «бесконечно длинными ногами»

Актриса Мирослава Карпович, прославившаяся благодаря роли в сериале «Папины дочки», является одним из эталонов современной моды и красоты. Стройности, хрупкости и женственности звезды завидуют миллионы фолловеров. Причем многие отмечают, что Мирослава из тех актрис, кто не пытается привлечь внимание скандальными историями, и зарабатывает репутацию титаническим трудом.

На днях Карпович в очередной раз порадовала фанатов, опубликовав довольно редкое фото в своем Instagram. В кадре — скромная и нежная девушка позирует в тоненьком боди телесного цвета. Непринужденная поза актрисы позволяет вдоволь налюбоваться ее восхитительными ногами…и только.

«Сегодня мы думаем по-одному, а завтра по-другому. В этом вся наша беда. Но чтобы не думать вот прямо сейчас, давайте наполнимся в четверг воскресно-романтическим флером!» — подписала черно-белый снимок актриса.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Пройти мимо такого кадра было невозможно. В считанные минуты после публикации фото под ним образовалась масса комментариев с признаниями в бесконечной и безудержной любви к Мирославе.

«Боже, как ты прекрасна! Ну, почему мы так далеко друг от друга?!»

«Ты как героиня Великого Гэтсби! Роскошная!!!»

«Шикарная дама, я бы женился!»

«Божечки, не девушка, а целый ребус! Ноги просто бесконечны!» — восклицали изумленные фолловеры.

Впрочем, сама актриса на комментарии фанатов никак не отреагировала. Вероятно потому, что привыкла к постоянным дифирамбам ее красоте. Карпович прекрасно знает, что, к примеру, ее ноги вызывают у мужской части поклонников повышенное сердцебиение. Артистка довольно часто великодушно позволяет фолловерам любоваться этой частью ее тела. Так, например, совсем недавно Мирослава продемонстрировала шикарную растяжку, не хуже, чем у балерины Волочковой, пишет «Утро.ру».

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