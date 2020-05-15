Перевозимая тягачом боевая машина съехала на дорогу, перегородила одну из полос шоссе, а водитель ехавшего сзади автомобиля не успел вовремя среагировать.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Авария с участием танка случилась на кольцевой автодороге в Петербурге. Военную технику тягач перевозил на платформе. Однако в какой-то момент танк съехал на дорогу и перегородил одну из полос шоссе.

Водитель микроавтобуса, который ехал сзади, не успел вовремя среагировать и врезался в боевую машину. Впрочем, удар был несильным, никто не пострадал.

Танк с проезжей части убрали. Движение восстановлено.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения автомобиля в Фонтанку в Петербурге.

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