Как танк угодил в аварию на автодороге в Ленобласти — видео
Перевозимая тягачом боевая машина съехала на дорогу, перегородила одну из полос шоссе, а водитель ехавшего сзади автомобиля не успел вовремя среагировать.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Авария с участием танка случилась на кольцевой автодороге в Петербурге. Военную технику тягач перевозил на платформе. Однако в какой-то момент танк съехал на дорогу и перегородил одну из полос шоссе.
Водитель микроавтобуса, который ехал сзади, не успел вовремя среагировать и врезался в боевую машину. Впрочем, удар был несильным, никто не пострадал.
Танк с проезжей части убрали. Движение восстановлено.
Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения автомобиля в Фонтанку в Петербурге.
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