Авария с участием танка случилась на кольцевой автодороге в Петербурге. Военную технику тягач перевозил на платформе. Однако в какой-то момент танк съехал на дорогу и перегородил одну из полос шоссе.

Водитель микроавтобуса, который ехал сзади, не успел вовремя среагировать и врезался в боевую машину. Впрочем, удар был несильным, никто не пострадал.

Танк с проезжей части убрали. Движение восстановлено.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения автомобиля в Фонтанку в Петербурге.