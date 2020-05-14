Автомобиль пробил ограждение и рухнул в реку Фонтанка в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, нелепое ДТП произошло утром 14 мая в Адмиралтейском районе. Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как водитель синего Hyundai притормозил перед «зеброй», пропуская пешехода. В тот момент, когда автомобилист решил продолжить движение, в машину сзади врезалась легковушка. Вероятно, потеряв на мгновение управление, владелец Hyundai допустил столкновение с ограждением и съезд в реку.

На помощь водителю тут же подоспел предположительный виновник ДТП и другие очевидцы. В результате аварии никто не пострадал. Мужчину вытащили из реки прохожие. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить автоинспекторам.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — женщину выбросило из машины на шоссе в Пензе.