С появлением на свет первенца девушка не думала, что еще раз решится пережить такую боль.

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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden

Тяжелые роды во время первой беременности отбили желание у Анны Семак, в ту пору — Лапаевой, впредь заводить детей. Об этом жена главного тренера «Зенита» рассказала в новом посте по случаю дня рождения старшей дочери Майи.

«Мне 18 лет, первая беременность. До даты родов остается месяц. На улице жара, середина мая. Звоню врачу, ною, что все болит, сил нет, ждать не хочу», — рассказывает Анна.

Instagram @annas_secret_garden

Прибывший медик предложил роженице поставить капельницу с окситоцином — синтетическим аналогом гормона, который способствует повышению тонуса матки. На тот момент девушка не знала, о чем идет речь, и согласилась.

«А дальше все как во сне. 18 часов мучительных, ни с чем несравнимых схваток, неправильно сделанная эпидуральная анестезия — ноги отказали, а боль осталась, роды недоношенного ребенка и операция под общим наркозом сразу после от многочисленных разрывов и непредвиденных последствий, следом сепсис», — вспомнила знаменитость.

Из роддома она вышла с твердым ощущением, что больше не хочет наследников. Тогда Анна и представить не могла, что станет матерью шести своих детей и одной приемной дочери.

«Что запомнилось из всего этого безумия — как считала шаги от двери до окна, пытаясь успокоить крошечного младенца, как рыдала в отчаянии оттого, что буквально сразу начался мастит с температурой, но, как знак надежды, однажды утром распахнула окно и увидела золотое бескрайнее поле одуванчиков, залитое солнечным светом», — поделилась Семак.

Печальный опыт первых родов не повлиял на судьбу ее первенца. Дочь выросла замечательной девушкой, как считает Анна. Через месяц Майя сама станет мамой.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Семака хочет еще детей. Она утверждает, что ее хватит еще на троих-четверых.

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