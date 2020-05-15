«Я себя блюду с ранних лет»: Алена Кравец раскрыла секрет своей стройности

Певица и актриса Алена Кравец поделилась с подписчиками секретами своей стройности. Она выложила фото в корсете и чулках в своем профиле в Instagram и подробно описала, как следит за своей фигурой.

«Вы меня часто спрашиваете о секретах моей стройности, секрет этот точно не в таблетках! Он в любви к себе», — написала артистка.

Алена Кравец также добавила, что негативно относится к таблеткам для похудения, о которых часто говорит Эвелина Бледанс. По ее мнению, если девушка себя любит, она никогда не прибегнет к такому способу.

«Если вы себя любите, вы не станете пить таблетки для похудения. Эвелина сказала, что многие ее коллеги и таблетки пьют, и жир откачивают, и желудки урезают — это точно не про меня!» — высказала свое мнение Кравец.

Instagram @kravetsalena

Алена призналась, что сейчас она даже худее, чем была в 17 лет. Вес артистки составляет всего 49 килограммов.

Подписчики восхитились фигурой Алены Кравец и засыпали ее комплиментами.

«Красавица»;

«Барби»;

«Алена, ты очень красивая, фигура огонь»;

«Вы прекрасны», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Кравец обвинила мужа в романе с Даной Борисовой.