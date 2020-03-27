Светская львица считает, что телеведущая таким образом отомстила ей за давний конфликт.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @kravetsalena, @danaborisova_official

Известная модель Алена Кравец уличила своего супруга — бизнесмена Руслана Кравец — в романе с телеведущей Даной Борисовой. Об этом светская львица сообщила своим подписчикам в Instagram.

В одном из сторис звезда опубликовала видео ролик, на котором видно, как Дана, обращаясь к Руслану, благодарит его за многочисленные подарки, называет бизнесмена «страстным мальчиком» и признается ему в любви.

Следом Кравец вышла в прямой эфир и обратилась к подписчикам с шокирующим заявлением.

«Дорогие мои! У меня реально случилось горе. Отец моего ребенка Руслан связался с конченной наркоманкой. Вы думаете, как ее зовут? Конечно же ДБ. Эта женщина вторглась в мою личную жизнь. Как можно вообще врать в глаза нагло. Я уже просто устала от вранья. Мне настольно тяжело», — не сдерживая слез рассказала фанатам Алена.

Instagram @kravetsalena

Кроме того, модель обратилась лично к Борисовой, обвиняя ее в преднамеренной мести за давний конфликт, который случился на съемках передачи «Прямой эфир» на канале «Россия 1» в 2018 году. Тогда Дана осмелилась заявить, что Алена якобы занимается эскортом. Кравец не смогла простить клеветы и пригрозила обидчице судебными разбирательствами.

Подписчики светской львицы постарались утешить любимую звезду. И один за другим присылали в директ сообщения со словами поддержки.

«Алена, эти козлы не стоят наших слез! А она просто конченная наркоманка!»

«Аленушка, не плачь. Он не достоин даже мизинца вашего!»

«Нет слов, Алена. Неадекват полнейший», — обращались к модели фолловеры.

Instagram @kravetsalena

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алену Кравец заподозрили в беременности после фотосессии топлес.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:28
Лоукостер «Победа» прекратит все полеты с 1 апреля
16:19
«У меня случилось горе!» — Алена Кравец обвинила мужа в романе с Даной Борисовой
16:10
Песков подтвердил свое присутствие на одной вечеринке с заболевшим Лещенко
16:01
Королева, Литвинова, Пугачева. Кто из любимых звезд делал пластику?
15:55
Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
15:43
Полине Гагариной исполнилось 33 года

Сейчас читают

«Не боитесь заразиться?» — беременная Шубская попозировала на пляже в бикини
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок