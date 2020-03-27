Известная модель Алена Кравец уличила своего супруга — бизнесмена Руслана Кравец — в романе с телеведущей Даной Борисовой. Об этом светская львица сообщила своим подписчикам в Instagram.

В одном из сторис звезда опубликовала видео ролик, на котором видно, как Дана, обращаясь к Руслану, благодарит его за многочисленные подарки, называет бизнесмена «страстным мальчиком» и признается ему в любви.

Следом Кравец вышла в прямой эфир и обратилась к подписчикам с шокирующим заявлением.

«Дорогие мои! У меня реально случилось горе. Отец моего ребенка Руслан связался с конченной наркоманкой. Вы думаете, как ее зовут? Конечно же ДБ. Эта женщина вторглась в мою личную жизнь. Как можно вообще врать в глаза нагло. Я уже просто устала от вранья. Мне настольно тяжело», — не сдерживая слез рассказала фанатам Алена.

Instagram @kravetsalena

Кроме того, модель обратилась лично к Борисовой, обвиняя ее в преднамеренной мести за давний конфликт, который случился на съемках передачи «Прямой эфир» на канале «Россия 1» в 2018 году. Тогда Дана осмелилась заявить, что Алена якобы занимается эскортом. Кравец не смогла простить клеветы и пригрозила обидчице судебными разбирательствами.

Подписчики светской львицы постарались утешить любимую звезду. И один за другим присылали в директ сообщения со словами поддержки.

«Алена, эти козлы не стоят наших слез! А она просто конченная наркоманка!»

«Аленушка, не плачь. Он не достоин даже мизинца вашего!»

«Нет слов, Алена. Неадекват полнейший», — обращались к модели фолловеры.

Instagram @kravetsalena

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алену Кравец заподозрили в беременности после фотосессии топлес.