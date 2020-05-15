Теперь брюнетка! Шишкова в самоизоляции воспользовалась услугами парикмахера
Бывшая возлюбленная Тимати рассказала, почему перешла «на темную сторону».
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Неудачная покраска волос в домашних условиях подтолкнула Алену Шишкову к нарушению режима самоизоляции. Об этом модель рассказала на своей странице в Instagram.
Неожиданно для многих поклонников блондинка, как выразилась она сама, перешла «на темную сторону» — стала брюнеткой. Подписчики в Instagram одолели звезду одним и тем же вопросом: что заставило ее изменить привычный цвет. Экс-возлюбленной Тимати пришлось раскрыть карты в очередном посте.
По словам Шишковой, последние полгода она занималась восстановлением волос. От природы она обладала русыми густыми локонами. Но 14 лет в модельном бизнесе не прошли даром. После многочисленных укладок и окрашиваний Алена стала зависимой от индустрии красоты. С закрытием салонов она оказалась в непростой ситуации, которую усугубила сама. Пришлось воспользоваться услугами парикмахера, который принимал на дому.
«Сначала со скуки покрасилась дома хной. А когда получился неожиданный зеленый, стала искать мастера, который исправит мне цвет. И нужно было либо снова высветлять, либо щадящий вариант — затонироваться в темный. В общем, я — модель, что сделаю, то и модно. Планы на ближайшее будущее: быть брюнеткой снаружи, блондинкой в глубине души», — поделилась Шишкова.
К посту она приложила селфи, где запечатлела себя темноволосой. Мнения пользователей по поводу увиденного разделились. Одни посчитали, что модели идет и такой цвет. Другие упрекнули ее за отказ от любимого блонда. Но никто не придал значения фактам ее нарушений режима самоизоляции.
«Тебе очень хорошо, брюнеточкой»;
«Темный — не ваш цвет, со светлыми лучше»;
«Красивая в любом цвете. Пусть завидуют все», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что сменившую цвет волос Шишкову сравнили с Решетовой.
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