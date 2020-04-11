Прокуратура Иркутской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о бунте в исправительной колонии № 15 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура Иркутской области поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением СК РФ по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там же отмечается, что на место происшествия выезжали прокурор Иркутской области Александр Воронин и несколько его подчиненных. Максимальное наказание по указанной статье УК РФ — до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал 5-tv.ru, бунт в иркутской колонии № 15 заключенные устроили вечером 9 апреля. Они разбили камеры видеонаблюдения, а также напали на охранника. На следующий день осужденные устроили стычки с бойцами спецназа, начали возводить баррикады и подожгли пожарный автомобиль. На территории исправительного учреждения произошел мощный пожар.