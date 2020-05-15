Пять мест в доме, которые нужно держать в чистоте, чтобы не навлечь несчастья

Еще мудрецы древнего Китая напрямую связывали успехи и неудачи человека с тем, в каком состоянии находится его жилище. Специалисты по фэншуй выбрали в этом замысловатом учении пять основных мест, которые необходимо содержать в чистоте, чтобы создать гармонию в пространстве и благополучие его обитателей.

1. Двери и окна

Аккуратные двери и рамы, чистые стекла и светлые подоконники обеспечивают свободное движение энергии Ци. Важно также, чтобы цветы на окнах, если таковые имеются, были вовремя политыми и ухоженными: чахлая листва и засохшие ветки блокируют перемещение Ци.

2. Зеркала

Практически во всех культурах зеркала наделяют мистическими свойствами. Конечно, фэншуй не исключение. За состоянием зеркал следует следить с особой тщательностью, они всегда должны быть чистыми, а при появлении трещины или скола нужно избавиться от зеркала незамедлительно, каким бы дорогим, старинным или памятным оно ни было. Необходимо также помнить, что зеркало нельзя вешать напротив входной двери — это блокирует циркуляцию положительной энергии в доме.

3. Шкафы

Ревизию шкафов и полок на предмет ненужных вещей нужно проводить регулярно, ведь в местах скопления всякого хлама концентрируется разрушительная энергия Ша. Если какой-либо предмет не используется целый год — избавляйтесь от него не раздумывая. И неважно, выбросите вы его, продадите или подарите кому-нибудь.

4. Ванная комната

Туалет и ванная — по определению места скопления негативной энергии, поэтому поддерживать в них чистоту и порядок особенно важно. Нельзя допускать протекающих труб и капающих кранов — с каждой каплей из вашего дома уходит энергия денег. Кроме того, крышку унитаза нужно всегда держать закрытой, чтобы в сливное отверстие не утекла энергия созидания.

5. Вышедшая из строя техника

Сломанные бытовые приборы должны покинуть жилище немедленно, они образуют вокруг себя отрицательные энергетические вихри и нарушают гармонию в помещении. Если вещь можно починить, ее нужно отнести в мастерскую, если же нет — срочно отправить на свалку. А расставшись со старой микроволновкой или другой техникой, вы высвободите творческую энергию, которая сразу создаст в доме условия, благоприятные для покупки новых предметов.

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