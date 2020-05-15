Если следовать простым правилам, в жилище воцарится гармония, а его обитатели будут процветать.

Пять мест в доме, которые нужно держать в чистоте, чтобы не навлечь несчастья

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Samot

Еще мудрецы древнего Китая напрямую связывали успехи и неудачи человека с тем, в каком состоянии находится его жилище. Специалисты по фэншуй выбрали в этом замысловатом учении пять основных мест, которые необходимо содержать в чистоте, чтобы создать гармонию в пространстве и благополучие его обитателей.

1. Двери и окна

Аккуратные двери и рамы, чистые стекла и светлые подоконники обеспечивают свободное движение энергии Ци. Важно также, чтобы цветы на окнах, если таковые имеются, были вовремя политыми и ухоженными: чахлая листва и засохшие ветки блокируют перемещение Ци.

2. Зеркала

Практически во всех культурах зеркала наделяют мистическими свойствами. Конечно, фэншуй не исключение. За состоянием зеркал следует следить с особой тщательностью, они всегда должны быть чистыми, а при появлении трещины или скола нужно избавиться от зеркала незамедлительно, каким бы дорогим, старинным или памятным оно ни было. Необходимо также помнить, что зеркало нельзя вешать напротив входной двери — это блокирует циркуляцию положительной энергии в доме.

3. Шкафы

Ревизию шкафов и полок на предмет ненужных вещей нужно проводить регулярно, ведь в местах скопления всякого хлама концентрируется разрушительная энергия Ша. Если какой-либо предмет не используется целый год — избавляйтесь от него не раздумывая. И неважно, выбросите вы его, продадите или подарите кому-нибудь.

4. Ванная комната

Туалет и ванная — по определению места скопления негативной энергии, поэтому поддерживать в них чистоту и порядок особенно важно. Нельзя допускать протекающих труб и капающих кранов — с каждой каплей из вашего дома уходит энергия денег. Кроме того, крышку унитаза нужно всегда держать закрытой, чтобы в сливное отверстие не утекла энергия созидания.

5. Вышедшая из строя техника

Сломанные бытовые приборы должны покинуть жилище немедленно, они образуют вокруг себя отрицательные энергетические вихри и нарушают гармонию в помещении. Если вещь можно починить, ее нужно отнести в мастерскую, если же нет — срочно отправить на свалку. А расставшись со старой микроволновкой или другой техникой, вы высвободите творческую энергию, которая сразу создаст в доме условия, благоприятные для покупки новых предметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие комнатные растения являются настоящими энергетическими вампирами, и их не следует приносить в дом.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

20:48
Тина Канделаки резко осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой
20:39
«Я себя блюду с ранних лет»: Алена Кравец раскрыла секрет своей стройности
20:29
Астролог Василиса Володина раскрыла причину развода Эмина Агаларова
20:19
Вероника Скворцова назвала самую уязвимую для COVID-19 группу крови
20:14
«Поймали мое сердечко?» — Бузова открыла VK Fest 2020 и спела «Мандаринку» с DAVA
19:56
Пять мест в доме, которые нужно держать в чистоте, чтобы не навлечь несчастья

Сейчас читают

ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Истребители Турции и Греции чуть не столкнулись — видео
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок