Камеры сняли, как иномарка сбила велосипедиста на «зебре» в Петербурге

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста. В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент аварии, произошедшей в Курортном районе.

На кадрах видно, что мужчина на велосипеде в нарушении правил дорожного движения при пересечении пешеходного перехода не слез с транспортного средства. Водитель иномарки до последнего пытался уйти от столкновения, максимально сбросил скорость и даже ушел на встречную полосу движения. Маневр, вероятно, спас жизнь невнимательному петербуржцу. Сразу после столкновения, перелетев через капот иномарки, мужчина поднялся, нетвердой походкой дошел до своего велосипеда и покинул место ДТП, забыв упавшие в момент столкновения наушники.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, другой аварии также произошедшей в Северной столице. Вечером 2 мая в Петербурге автолюбитель чуть не сбил пешеходов в погоне за велосипедистом.