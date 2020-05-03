Видео: в Петербурге автолюбитель чуть не сбил пешеходов в погоне за велосипедистом
Инцидент произошел вечером 2 мая в Приморском районе Северной столицы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Водитель тонированной BMW в Петербурге устроил погоню за велосипедистом и чуть не сбил пешеходов. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 2 мая в Приморском районе на проспекте Испытателей.
По некоторым данным, между мужчиной на велосипеде и водителем германской легковушки произошел конфликт. Автолюбитель брызнул в лицо оппоненту из перцового баллончика, а тот, в свою очередь, ударил ногой по машине.
Кадры погони попали в поле зрения камер видеонаблюдения на одном из домов неподалеку. На видео зафиксировано, как велосипедист сворачивает с проезжей части в пешеходную зону. Водитель BMW устремляется за ним, невзирая на переходящих дорогу людей. Автомобиль двигается по тротуарам, разворачивается в неположенных местах, ездит по встречной полосе и в итоге проезжает перекресток на красный свет.
«Водитель BMW подумал, что ему все можно. Ездил на красный, по встречке, сигналил пешеходам, которые шли на зеленый», — цитирует очевидцев телеканал «78».
По неподтвержденной информации, водителю BMW и его пассажиру удалось догнать велосипедиста и побить. Другие подробности инцидента не известны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что екатеринбуржец после драки забросал камнями машину скорой помощи, приехавшую на вызов.
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