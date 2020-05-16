Беременная от 10-летнего мальчика школьница заявила об изнасиловании

Беременная 13-летняя школьница из города Железногорска Красноярского края, которая прославилась в январе 2020 года историей о том, что отцом ее будущего ребенка якобы является ее 10-летний друг, заявила об изнасиловании. О происшествии она написала на своей странице в Instagram.

«Это правда, что Витя (имя изменено — Прим. ред.) не биологический отец», — написала будущая мама в сторис.

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В отдельном посте она сообщила, что была изнасилована и долго боялась сообщить об этом.

«Было изнасилование… Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать… Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать», — написала беременная школьница.

Семиклассница также описала насильника и призналась, что боится встретиться с ним.

«Этот человек был очень толстым для своих лет. И очень высоким. Самое страшное это то, что он живет в моем городе, а город у нас маленький. И мне очень страшно встретить его где-то на улице. Все это было в ноябре и реально в подъезде, тогда было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог… Больше я не могу ничего рассказать, думаю, вы поймете меня», — заключила будущая мать.

Instagram

Как сообщал 5-tv.ru, родители беременной школьницы решили оставить малыша. С января она находится под пристальным присмотром врачей. Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия тем временем проводят проверку по факту произошедшего. Многие изначально догадывались, что 10-летний друг школьницы на самом деле не является отцом ребенка.