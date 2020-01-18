Забеременевшая от 10-летнего мальчика школьница госпитализирована

Забеременевшая от десятилетнего мальчика школьница госпитализирована в больницу. Об этом сообщает ТВК Красноярск.

О причинах госпитализации не сообщается. Известно, что состояние здоровья 13-летней девочки удовлетворительное.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, родители семиклассницы решили оставить малыша и школьница теперь находится под пристальным взглядом медиков.

А пока следственные органы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, срок беременности школьницы составляет семь недель. Есть версия, что четвероклассника могли подставить и на самом деле отцом ребенка является не он.