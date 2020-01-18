  1. Пятый канал
  4. Забеременевшая от 10-летнего мальчика школьница госпитализирована

Забеременевшая от 10-летнего мальчика школьница госпитализирована

, 7:31 | Светлана Шевченко 271

По предварительной информации, срок беременности 13-летней девочки составляет семь недель.

Фото: ТАСС/Алеев Егор

Забеременевшая от десятилетнего мальчика школьница госпитализирована в больницу. Об этом сообщает ТВК Красноярск.

О причинах госпитализации не сообщается. Известно, что состояние здоровья 13-летней девочки удовлетворительное.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, родители семиклассницы решили оставить малыша и школьница теперь находится под пристальным взглядом медиков.

А пока следственные органы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, срок беременности школьницы составляет семь недель. Есть версия, что четвероклассника могли подставить и на самом деле отцом ребенка является не он.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Названы самые редкие и самые популярные знаки зодиака

Последние новости

8:38
Украинка продала девственность за 1,3 миллиона евро на аукционе
8:23
«Черная луна»: Как планета-призрак повлияет на жизнь людей 18 января
8:06
Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Юта в США
8:00
«Мерзкий»: Эминема раскритиковали за шутку про теракт на концерте Арианы Гранде
7:44
Макгрегор и Серроне провели финальную дуэль взглядов перед боем UFC
7:31
Забеременевшая от 10-летнего мальчика школьница госпитализирована

Сейчас читают

Названы самые редкие и самые популярные знаки зодиака
Гороскоп на 18 января: Марс в Деве призывает заняться личной жизнью
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]