Держи карман шире: ТОП-5 самых щедрых мужчин по знаку зодиака

Хотя о женщинах и говорят, что они любят ушами, сладкие речи — далеко не единственное, чем можно растопить сердце красавицы. Не секрет, что все представительницы прекрасного пола любят подарки. Астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака не скупятся на ухаживания и готовы тратить на любимую бешеные деньги. Список в порядке возрастания щедрости кавалеров опубликовало издание Instyle.

5-е место. Водолей

Мужчины этого знака очень любят делать подарки. И не скупятся на траты. Но их беда в том, что они не всегда интересуются тем, что именно хочет получить их избранница. Поэтому не удивляйтесь, если вместо долгожданных духов вы получите на день рождения, например, миксер или сковородку.

4-е место. Скорпион

Этот знак не сильно благоволит любительницам ценных подношений. Скорпионы щедры, но только тогда, когда решили сами чем-то порадовать любимую. Если будете намекать такому ухажеру на презент, скорее всего, он закроет вам доступ к его золотым счетам. Потерпите, когда придет время, он преподнесет вам нечто стоящее.

3-е место. Весы

Мужчины-Весы очень щедры, и со вкусом, как правило, у них все в порядке. Но выходя замуж за такого рыцаря, стоит помнить, что в тратах на любимую он не только не скупится, но и не умеет считать семейный бюджет. Получив в подарок незабываемое путешествие, будьте готовы к тому, что по возвращении вы будете с ним сидеть до конца месяца на пустых макаронах.

2-е место. Стрелец

Парни этого знака очень любят одаривать дорогих, во всех смыслах, им людей. И в этом они вполне бескорыстны. Однако требуют внимания не только к себе, но и к своим поступкам. Если Стрелец подарит вам элитную иномарку, лучше сразу похвастаться подругам в соцсетях. Ему будет приятно. А слишком скромные похвалы могут оставить его в печали. Но не забывайте, как и Весы, Стрельцы плохо умеют считать деньги, лучше это делать за них.

1-е место. Лев

Лев, как истинный царь зверей, любит доминировать во всем, в том числе в своем мотовстве. Поэтому на день рождения лучший и самый дорогой подарок вы получите от него. Такой мужчина склонен к широким жестам, причем делает это искренне, хоть и ценит, когда его щедрость замечают. Если вы встречаетесь по расчету, это лучший вариант. А если любите его по-настоящему, притормозите его, пока он не пустил на ветер все свое состояние.

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