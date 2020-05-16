Спутников Муцениеце оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Между тем, актрису отпустили без составления административного протокола.
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Фото, видео: Instagram @agataagata, 5-tv.ru
Спутников актрисы Агаты Муцениеце, которых задержали вместе с ней на Березовой аллее в Москве, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил адвокат задержанных Дмитрий Захватов.
В отношении Анатолия Булатова и Ольги Андреевой, которых задержали вместе с актрисой, составили административные протоколы по статье «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности», пишет ТАСС.
Правозащитник рассказал, что задержанные не согласны с позицией правоохранителей и обратятся для обжалования решения в суд. Также он отметил, что Агату Муцениеце сотрудники полиции отпустили без составления протокола.
«Все решилось хорошо, к полиции у меня претензий никаких нет», — прокомментировала ситуацию с задержанием знаменитость.
Сегодня кинозвезду доставили в отделение полиции для проверки цифрового пропуска. Муцениеце задержали, когда она оказалась на пикете против возобновления строительства на Березовой аллее. В соцсетях артистка заявила, что привлечет своих звездных коллег, которые осветят ситуацию с вырубкой деревьев.
Ситуацию прокомментировала адвокат Агаты Муцениеце Жанна Маргулис. По ее словам, актриса случайно оказалась «не в том месте, не в то время». Правозащитница утверждает, что она заранее договорилась встретиться с артисткой, чтобы что-то ей передать.
«Да не было задержания. Вместе с Агатой просто проследовали в отделение для того, чтобы выяснить, как она оказалась там, где не нужно. Сотрудники полиции изначально сообщили, что она на этом месте нарушала режим самоизоляции. Конкретно ее почему-то заприметили, что она долго там находилась. Была проведена беседа. Выяснили, что Агата ничего не нарушала», — сказала она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце подробно рассказала о своем задержании.
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