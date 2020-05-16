Российская актриса Агата Муцениеце прокомментировала свое задержание стражами правопорядка в Москве. Кинозвезду доставили в местное отделение полиции после скандала со стройкой в местном парке. Артистка рассказала, что конфликт с правоохранителями уже исчерпан и ее отпустили домой.

«Все решилось хорошо, к полиции у меня претензий никаких нет», — сообщила знаменитость.

Агата Муцениеце утверждает, что местные жители выступают против строительства чего бы то ни было, если от этого могут пострадать деревья.

«Какая-то непонятная стройка происходит. Нарушают правила Москвы. Нельзя в таком количестве вырубать деревья, особенно, если все жители против», — объяснила звезда.

Актриса отметила — она просто проходила мимо и начала снимать происходящее на камеру. Агата Муцениеце подчеркивает, что не понимает, за что ее задержали, ведь она использовала средства индивидуальной защиты — перчатки и маску.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным. Актриса призналась, что у нее не получается расстаться с бывшим супругом мирно из-за взрывного темперамента обоих.