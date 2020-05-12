«Ты потрясающая, дорогая»: Деми Роуз показала грудь в благодарность подписчикам
«Британская Кардашьян» отпраздновала новый виток популярности в Instagram откровенными фото.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Новый личный рекорд по числу подписчиков в Instagram обрадовал «Британскую Кардашьян». По этому поводу Деми Роуз опубликовала очередной пост, в котором поблагодарила фолловеров в своем стиле.
«14 миллионов! Большое спасибо за вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я люблю вас, ребята», — написала модель и приложила к тексту два горячих снимка.
На фото красавица, как водится, демонстрирует пышные формы. Она одета в джинсовку, которую сперва расстегнула до пупка, а затем полностью. Под ней не оказалось бюстгальтера. Деми ограничилась лишь желтыми трусиками-мини. Они завязываются на талии, максимально открывая фирменные бедра. Такая благодарность от Роуз пришлась по вкусу ее армии поклонников.
«Поздравляю, детка!»
«А я люблю тебя, мой ангел!»
«Превосходная Деми»;
«Выглядишь как спелый фрукт»;
«Ты потрясающая, дорогая», — написали пользователи в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Британская Кардашьян» выставила пышные формы напоказ в золотом бикини.
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