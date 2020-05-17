«Запреты не для мужчин»: Сын Седоковой «предал» маму из-за любви к мучному

Малыш Гектор ослушался певицу, попросившую его не притрагиваться к багету до тех пор, пока она не вернется в комнату.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Известная поп-исполнительница Анна Седокова предложила фанатам понаблюдать за шалостями своего сына Гектора. На своей странице в Instagram звезда разместила забавное видео, на котором показала, как пытается тренировать силу воли малыша.

Артистка положила перед ребенком багет и попросила его не притрагиваться к нему до тех пор, пока она не вернется с кухни. Оказалось, что послушать маму для мальчика было довольно трудно. Не успела она хлопнуть дверью, как Гектор тут же взял в руки булку и начал с аппетитом ее есть.

Когда Седокова вернулась в комнату, наследник честно признался, что не сдержал обещание — вероятно, запах багета так и манил его.

Instagram @annasedokova

Подписчики с удовольствием посмотрели ролик с участием сына поп-дивы и посмеялись над его поведением.

«Запреты не для настоящих мужчин. Женщина принесла — значит, можно!»

«Как велик соблазн свежей булочки!»

«Настоящий мужчина, взял и сделал так, как считает нужным, далеко пойдет!»

«Сила воли, конечно, мощная. Молодец, дождался хотя бы, когда дверь закроется! Моя не выдержала», — иронизировали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова в дерзком мини взбудоражила поклонников.

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