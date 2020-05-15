«Умопомрачительные ноги»: Седокова в дерзком мини взбудоражила поклонников

Певица Анна Седокова показала фанатам в Instagram эффектный черно-белый снимок из архива. На нем она сидит, закинув оголенные ноги на спинку сидения водителя в шикарном авто. Короткое белое платье и пушистая накидка добавляют дерзкому образу очарования, рука мужчины в кадре придает привкус загадочности. Снимок певица сопроводила стихотворением «Лабиринт» Ирины Самариной.

«Только ради того, чтобы снова обняться с тобой,

Я пройду испытания те, от которых сдаются…

Знаешь, люди ломаются, если мечты разобьются…

Только я не сдаюсь, остаюсь в поединке с судьбой…» — написала Седокова.

Instagram @annasedokova

Поклонники одобрили ее выбор поэзии и не удержались от многочисленных комплиментов в адрес певицы.

«Наша звездочка»;

«Очень красивый стих…»;

«Вы — супер!»

«Какие умопомрачительные ноги!!!» — вздыхали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как формы Анны Седоковой свели с ума подписчиков.