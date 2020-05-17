В Москве запустили массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу. Также продолжаются исследования на наличие инфекции COVID-19. Разобраться в том, чем отличаются эти способы анализа, 5-tv.ru помогла руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова.

Первый вид исследования, на наличие заболевания, проводится путем забора биоматериалов изо рта и носа, рассказала эксперт. Этот тест позволяет лишь получить подтверждение либо опровержение диагноза COVID-19.

«Подтверждение этой инфекции должно быть выполнено лабораторным путем. И для этих целей предназначено два вида тестов. Во-первых, это ПЦР-диагностика — так называемая полимеразная цепная реакция. Это тест, который позволяет выявить наличие вируса SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19. На самом деле с помощью него выявляется ДНК вируса. Для того чтобы выполнить этот тест, необходимо сдать мазок из зева и носа. Мазок отправляется в лабораторию, и через какое-то время она сообщает результаты исследования. Он может быть положительный или отрицательный», — рассказала Панкратова.

Второе исследование может дать более полную картину о состоянии пациента. По словам эксперта, тест на антитела помогает выяснить, чем переболел человек две-три недели назад. Он проводится путем забора крови.

«Чаще всего, в лаборатории определяют иммуноглобулин класса L и иммуноглобулин класса G. Наиболее востребованы вторые тесты, потому что они могут дать достаточно много информации для человека. Во-первых, если человек подозревает, что он перенес данную инфекцию бессимптомно, по этому анализу можно сделать вывод, было ли это так, или это лишь напрасные подозрения. Если человек не знает, чем он недавно переболел, то этот анализ также может ответить: та респираторная инфекция, которая у него была две-три недели назад, была вызвана новым типом коронавируса, или какой-то другой причиной. Например, человек просто перенес грипп», — объяснила Панкратова.

По словам эксперта, тест на антитела применяют как для людей, которые подозревают у себя COVID-19, так и для тех, кто уже проходит лечение от инфекции. Кроме того, этот способ диагностики дает представление о количестве вырабатываемых организмом антител к коронавирусу.

«Этот вид анализа также может выполняться в варианте качественного исследования, когда вы получаете результат положительный или отрицательный. Кроме того, тест на антитела может выполняться в количественном варианте, когда тестирование позволяет выявить концентрацию антител в крови. И этот способ хорош для наблюдения за больным человеком в динамике, чтобы понять, когда наступает стадия выздоровления, есть ли эффективный иммунный ответ на инфекционный агент», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно подготовиться к тестированию на коронавирус, и что следует делать для сдачи анализа на антитела к инфекции. Также Татьяна Панкратова объяснила, в каких случаях можно обращаться в частную лабораторию, а когда следует доверять свое здоровье только участковому врачу.