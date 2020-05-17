Профессор Михаил Щелканов предположил, чем может грозить COVID-19 беременным.

Эксперт оценил риск рождения детей с отклонениями на фоне пандемии коронавируса

Фото: ТАСС / Caroline Seidel

Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов в интервью URA.RU рассказал о влиянии коронавируса на беременность.

«Острые респираторные заболевания представляют опасность и для женщин, и для плода. Но это самое обычное эпидемиологическое положение», — утверждает специалист.

По словам эксперта, в настоящее время данные о детях с врожденными отклонениями из-за коронавируса только собираются. Михаил Щелканов подчеркнул, что пока исследователи не выявили «ничего опасного». Профессор добавил — по его мнению, общество не ожидает «волна каких-то уродств, полученных именно в утробе».

16 мая главный врач «Родильного дом № 16» в Санкт-Петербурге Владимир Шапкайц заявил, что со времен «докоронавирусной эпохи» в процедуре ведения беременности не произошло каких-либо глобальных изменений. Однако он рассказал о рекомендации прерывать беременность (до 12 недель) в период пандемии, объясняя это тем, что «никто не знает, чем это кончится».

Ранее 5-tv.ru писал, как с помощью генетики определить риск развития рака и предотвратить синдром Дауна у ребенка.

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