Что делать, если вы забеременели в период пандемии COVID-19 — отвечает главврач роддома
Владимир Шапкайц отметил, что влияние коронавируса на плод пока не изучено.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek via w; 5-tv.ru
Доктор медицинских наук, главный врач «Родильного дом № 16» в Санкт-Петербурге Владимир Шапкайц рассказал о ведении беременности в период пандемии COVID-19. По словам специалиста, со времен «докоронавирусной эпохи» в процедуре не произошло каких-либо глобальных изменений.
«Ничего не поменялось из того, что было до COVID-19. При задержке месячных они могут приобрести тест, проверить есть ли положительный результат. Если он есть, то от первого дня последних месячных через 6-7 недель (при задержке 2-3 недели) можно обращаться в женскую консультацию для постановки на учет», — сказал доктор.
Владимир Шапкайц подчеркнул, что беременным, как и всем другим, следует остерегаться заражения. Для этого нужно строго соблюдать режим самоизоляции и использовать средства индивидуальной защиты.
По словам специалиста, беременным не обязательно сдавать тест на COVID-19. Однако, если у женщины наблюдаются симптомы ОРВИ, она работает с инфицированными или в недавнем прошлом имела контакт с людьми, у которых положительный тест на коронавирус — ее проверят.
«В методичке есть такая рекомендация: при выявлении COVID-19 нужно беременность прерывать, если это произошло до 12 недель. Если выявляют коронавирус, то есть такая рекомендация, потому что никто не знает, чем это кончится», — добавил врач.
Ранее 5-tv.ru писал, что врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала — подтвержденный COVID-19 у беременной женщины может вызывать различные осложнения.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 16 мая
- В Забайкальском крае у 66 пациентов онкодиспансера обнаружили коронавирус
- 16 мая
- Какой симптом чаще всего встречается у детей с COVID-19?
- 16 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 мая
- 16 мая
- Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом
- 16 мая
- Сколько и как российские звезды зарабатывают в период самоизоляции?
- 16 мая
- Пугачева сначала похвалила пение трехлетнего сына Собчак, но потом передумала
- 16 мая
- Коронавирус в России все чаще атакует детей. Как защитить своего ребенка?
- 16 мая
- COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет
- 16 мая
- Тусовщики устроили ночные гонки в Москве вопреки правилам самоизоляции
- 16 мая
- Известный петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от коронавируса
Читайте также
62%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?