Владимир Шапкайц отметил, что влияние коронавируса на плод пока не изучено.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek via w; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Доктор медицинских наук, главный врач «Родильного дом № 16» в Санкт-Петербурге Владимир Шапкайц рассказал о ведении беременности в период пандемии COVID-19. По словам специалиста, со времен «докоронавирусной эпохи» в процедуре не произошло каких-либо глобальных изменений.

«Ничего не поменялось из того, что было до COVID-19. При задержке месячных они могут приобрести тест, проверить есть ли положительный результат. Если он есть, то от первого дня последних месячных через 6-7 недель (при задержке 2-3 недели) можно обращаться в женскую консультацию для постановки на учет», — сказал доктор.

Владимир Шапкайц подчеркнул, что беременным, как и всем другим, следует остерегаться заражения. Для этого нужно строго соблюдать режим самоизоляции и использовать средства индивидуальной защиты.

По словам специалиста, беременным не обязательно сдавать тест на COVID-19. Однако, если у женщины наблюдаются симптомы ОРВИ, она работает с инфицированными или в недавнем прошлом имела контакт с людьми, у которых положительный тест на коронавирус — ее проверят.

«В методичке есть такая рекомендация: при выявлении COVID-19 нужно беременность прерывать, если это произошло до 12 недель. Если выявляют коронавирус, то есть такая рекомендация, потому что никто не знает, чем это кончится», — добавил врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала — подтвержденный COVID-19 у беременной женщины может вызывать различные осложнения.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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