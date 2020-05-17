Известный фигурист Евгений Плющенко и его звездная супруга Яна Рудковская не перестают развлекать фанатов, даже сидя в самоизоляции. Пользователи сети уже слагают легенды об их забавных пародиях то на «Титаник», то на »Винни-Пуха». Однако на сей раз знаменитостям удалось по-настоящему удивить и без того искушенную публику.

Плющенко записал смешное видеообращение к фолловерам, где «по секрету» поделился лайфхаком, как употреблять хот-доги, если на лице — медицинская маска. В ролике Евгений внимательно озирается по сторонам, а потом ловким движением руки просовывает горячую булочку с аппетитной сосиской прямо в рот!.. Через прорез в защитном аксессуаре.

«Только никому… тсссс!!!» — подписал пост фигурист и поставил забавные смайлики.

Instagram @plushenkoofficial

Поклонники артиста искренне удивились его хитрости и находчивости, а также же пообещали, что обязательно применят дельный совет на практике.

«Никогда до этого не додумалась бы!»

«Боже, где ж вы раньше были!»

«Восхищаюсь вашим юмором! Требую каждодневных лайфхаков!» — обращались фолловеры к Евгению.

Однако среди восторженных комментаторов нашелся и особо остроумный, в шутку раскритиковавший звезду за столь дерзкий поступок в период пандемии.

«Сейчас тоже за дверь пойдешь! Такое не прощается!» — написал поклонник, напоминая всем, как артист «выгнал» супругу из дома за «случайный чих».

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Яна Рудковская и Евгений Плющенко развлекают публику «гопницкими» танцами.