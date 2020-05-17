Доктор Мясников назвал эффективный, но трудноисполнимый метод защиты от COVID-19

Главный врач Городской клинической больницы имени Жадкевича в Москве, телеведущий Александр Мясников оценил меры индивидуальной защиты по борьбе с коронавирусом и назвал самую эффективную из них. При этом эксперт отметил, что на деле она является трудноисполнимой.

Мясников считает, что лучше всего от заражения COVID-19 спасает дистанция.

«Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят», — написал он в Тelegram-канале.

При этом доктор обратил внимание, что даже при соблюдении дистанции важно продолжать носить средства индивидуально защиты — медицинские маску и перчатки. Он напомнил, что в подавляющем числе случаев инфицированные коронавирусом не знали о заболевании, а потому себя нужно обезопасить.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста распространения коронавирусной инфекции в России. На 17 мая в России зафиксировано 281 752 случаев инфицирования. Из них 67 373 человек уже справились с болезнью, 2 631 — умерли. Власти столицы, где наибольшее число пациентов с COVID-19, уже запустили массовое тестирование на антитела к инфекции. 5-tv.ru рассказывал, чем отличается тест на коронавирус от анализа на антитела.

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