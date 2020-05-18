«Мне было так больно»: Анна Михайловская рассказала о проблемных родах

Актриса рассказала подписчикам, почему ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению, а также о своем новом молодом человеке.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya

Актриса Анна Михайловская откровенно рассказала подписчикам о своем молодом человеке, не сложившемся браке и проблемных родах. 31-летняя знаменитость предложила фанатам задать ей вопросы в сторис в Instagram и пообещала честно ответить.

Так, на вопрос — почему у Анны есть ребенок, но она не замужем, актриса ответила, что, когда она родила сына Мирослава, она была в браке. Михайловская также посоветовала девушкам рожать, даже несмотря на отсутствие супруга.

«А вообще, рожайте! И не обязательно быть замужем. Иногда люди всю жизнь душа в душу и никакого штампа. Это не залог успеха! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)» — написала Анна.

Однако роды у актрисы были очень болезненные и Анна призналась, что спустя 12 часов мучений ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению.

«Мне было уже так больно, что я была этому рада. Расстроилась? Нет. По мне так, чтобы с ребенком все было хорошо, а уж как его родили не важно (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — поделилась актриса.

Instagram @anna_mihailovskaya

Анна Михайловская добавила, что услугами няни она не пользуются: у ребенка есть замечательная бабушка.

Подписчики не удержались от волнующей их темы — новых отношений актрисы. Они поспешили ее расспросить о молодом человеке. Однако Анна рассказала о нем совсем немного.

По словам актрисы, с новым бойфрендом она познакомилась после театра, и он не являлся ее поклонником. Это все, во что Анна посчитала нужным посвятить фанатов.

Instagram @anna_mihailovskaya

Анна Михайловская вышла замуж за своего коллегу Тимофея Коротаева в 2013 году. Свадьбу молодожены отметили с большим размахом. 6 июля 2015 года актриса родила сына Мирослава. Однако в 2018 году супруги развелись. О причинах развода Анна не рассказала, но сообщила, что Тимофей будет участвовать в воспитании сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Михайловская рассказала о детских комплексах.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями

Последние новости

1:56
Светлана Светличная объяснила, почему ее называют «иконой стиля»
1:27
«Мне было так больно»: Анна Михайловская рассказала о проблемных родах
1:03
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме
0:41
Медперсонал больницы в Коммунарке получил обещанные надбавки
0:24
«С комплексами жить классно»: Шишкова нестандартно ответила на вопросы фанаток
0:03
День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»: почему 18 мая можно бить баклуши?

Сейчас читают

День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»: почему 18 мая можно бить баклуши?
ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок