«Мне было так больно»: Анна Михайловская рассказала о проблемных родах
Актриса рассказала подписчикам, почему ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению, а также о своем новом молодом человеке.
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Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya
Актриса Анна Михайловская откровенно рассказала подписчикам о своем молодом человеке, не сложившемся браке и проблемных родах. 31-летняя знаменитость предложила фанатам задать ей вопросы в сторис в Instagram и пообещала честно ответить.
Так, на вопрос — почему у Анны есть ребенок, но она не замужем, актриса ответила, что, когда она родила сына Мирослава, она была в браке. Михайловская также посоветовала девушкам рожать, даже несмотря на отсутствие супруга.
«А вообще, рожайте! И не обязательно быть замужем. Иногда люди всю жизнь душа в душу и никакого штампа. Это не залог успеха! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)» — написала Анна.
Однако роды у актрисы были очень болезненные и Анна призналась, что спустя 12 часов мучений ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению.
«Мне было уже так больно, что я была этому рада. Расстроилась? Нет. По мне так, чтобы с ребенком все было хорошо, а уж как его родили не важно (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — поделилась актриса.
Анна Михайловская добавила, что услугами няни она не пользуются: у ребенка есть замечательная бабушка.
Подписчики не удержались от волнующей их темы — новых отношений актрисы. Они поспешили ее расспросить о молодом человеке. Однако Анна рассказала о нем совсем немного.
По словам актрисы, с новым бойфрендом она познакомилась после театра, и он не являлся ее поклонником. Это все, во что Анна посчитала нужным посвятить фанатов.
Анна Михайловская вышла замуж за своего коллегу Тимофея Коротаева в 2013 году. Свадьбу молодожены отметили с большим размахом. 6 июля 2015 года актриса родила сына Мирослава. Однако в 2018 году супруги развелись. О причинах развода Анна не рассказала, но сообщила, что Тимофей будет участвовать в воспитании сына.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Михайловская рассказала о детских комплексах.
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