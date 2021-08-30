Звездный бэби-бум: Знаменитости, которые родят во второй половине 2021 года

Звездный бэби-бум продолжается! 2021-й богат на прибавления в знаменитых семействах. 5-tv.ru узнал, в каких парах во второй половине года намечается прибавление.

Анастасия Костенко

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Модель Анастасия Костенко воспитывает двух дочек от футболиста Дмитрия Тарасова: Милану и Еву. Младшая появилась на свет в феврале 2020-го. В мае 2021-го стало известно, что влюбленные ждут третьего ребенка. Пара призналась, что не планировали еще одного наследника, но рады ему.

Рози Хантингтон-Уайтли

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Супермодель родила первенца в 2017-м. Отцом мальчика стал актер Джейсон Стейтем. Между влюбленными 20 лет разницы. Она — безупречная женщина с идеальной фигурой и карьерой в Голливуде, он — олицетворение брутальности и мужественности на экране. За развитием их отношений следили миллионы поклонников. В 2016-м пара объявила о помолвке, но, как следует из СМИ, так и связала себя узами брака. Летом 2021-го Рози опубликовала на своей странице в Instagram снимок с округлившимся животом. Девушка подписала фотографию #второйраунд.

Нюша

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Певица Нюша родила девочку в 2018-м. Отец малышки — российский предприниматель Игорь Сивов. Артистка долгое время скрывала имя дочери. В беседе с журналистами, артистка рассказала, что дочь зовут Симба. Некоторые пользователи соцсетей не поняли, почему Нюша выбрала такое необычное для ребенка имя. Но певица объяснила, что назвала дочь так, потому что ее дочь родилась под знаком Скорпиона. По мнению артистки, это непростой знак. Они с мужем решили, что у такой личности должно быть необычное имя. А летом 2021-го объявила о второй беременности, признавшись, что она стала для нее сюрпризом. Тем не менее супруги рады такому повороту событий.

Кайли Дженнер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Кумир миллионов подростков, несмотря на публичность, не любит выставлять личную жизнь напоказ. О появлении у нее первого ребенка поклонники узнали ближе к родам. Первенца Кайли родила в 2018-м, после чего вошла в список звезд, родивших до 20 лет. Девочка получила имя Сторми, а ее отцом оказался рэпер Трэвис Скотт. В 2021-м приближенные к звезде инсайдеры заговорили о второй беременности Кайли. Фолловеры отметили, что девушка публикует в основном старые снимки. Пользователи поняли это по одному и тому же маникюру, а ведь девушка часто его меняет.

Кристина Риччи

Кристина Риччи ждет ребенка от парикмахера Марка Хэмптона. Фото: Globallookpress.com / Hubert Boesl

Кристина Риччи родила первенца в 33 года от кинооператора. Но через несколько лет брак актрисы распался. Летом 2021-го звезда «Сонной лощины» опубликовала на своей странице снимок, на котором она как бы придерживает увеличившийся живот. Отцом наследника актриса стал парикмахер Марк Хэмптон.

Дарина Эрвин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darina Ervin (@darina.ervin)

Актриса Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились в 2019-м. Прессе известно, что девушка родом из Казахстана, но сейчас живет в США. Летом 2021-го Эрвин выложила оттуда снимок в соцсети с округлившимся животиком. Для нее малыш станет первенцем, но для Цекало это четвертый наследник.

Эшли Грэм

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой в 2020-м. Роды пришлись на январь, а уже в марте началась пандемия коронавируса. Первые годы жизни сын Эшли провел на ферме. Но девушке, видимо, понравилось быть беременной, потому что спустя непродолжительное время она вновь забеременела. По словам Грэм, она только сейчас поняла, что значит для них с мужем новая глава с детьми.