На Украине пытаются переписать историю освобождения страны от нацистов

Сегодня — важная историческая дата. В этот день 82 года назад Красная армия завершила освобождение советской Украины от фашистских захватчиков. Под оккупацией нацистов территории находились целых 40 месяцев... Разрушенные города, стертые с лица земли поселки и деревни, миллионы до смерти замученных мирных жителей. А дальше — героическое наступление советских воинов и долгожданная победа. За которую наша страна заплатила слишком высокую цену...

Тем циничнее поведение нынешних украинских властей. Подвиг освободителей пытаются переписать и наполнить другой сутью. Да и герои у Киева сейчас другие... Останки пособников Гитлера, предателей и палачей возвращают на Украину, чтобы перезахоронить со всеми почестями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в годы Великой Отечественной войны финские власти создали на территории оккупированной советской Карелии разветвленную систему концентрационных лагерей.

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