Расчеты «Сокола» уничтожают беспилотники ВСУ в Запорожской области

Расчеты беспилотников-перехватчиков «Сокол» группировки войск «Восток» уничтожают дроны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Для обнаружения воздушных целей операторы взаимодействуют с расчетами радиолокационных станций. После получения данных о направлении полета беспилотника «Сокол» выводят в район цели и уничтожают ее в воздухе.

«Также мы работаем с расчетом РЛС. У них все показывает, где что летит, они задают нам точные координаты, и мы стараемся вылетать на эти точки. Они ведут нас по заданному курсу. По силуэту тоже сразу понятно, чей беспилотник», — рассказал старший оператор БпЛА с позывным «Серый».

Перед запуском специалисты проверяют аппарат и его готовность к выполнению задачи.

«Сокол» эффективен для уничтожения вражеских БпЛА. Он хорошо догоняет цель, работать на нем тоже ничего сложного. Перед запуском главное правильно подготовить аппарат и проверить его», — рассказал сапер с позывным «Буба».

В Минобороны уточнили, что расчеты перехватывают разведывательные и ударные беспилотники типа «Чаклун», «Лелека», «Блискавка», SHARK и другие воздушные цели.

Работа расчетов позволяет прикрывать позиции подразделений группировки «Восток» и важные объекты в Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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