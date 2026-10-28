🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сегодня 28 октября. Это день, когда стоит проявить мягкость, даже если открывшаяся энергия будет требовать напора.
♈️ Овны
Овны, сегодня отличный день, чтобы решиться на разговор, который вы давно откладывали. Не бойтесь недопонимания и будьте искренними, тогда придете к соглашению.
Космический совет: делитесь мыслями.
♉ Тельцы
Тельцы, посмотрите на свои планы на будущее с практической точки зрения. Рассчитайте все возможные препятствия и создайте точный маршрут до цели.
Космический совет: превратите миражи в цифры.
♊ Близнецы
Близнецы, не бойтесь своего незнания и смело задавайте вопросы, когда почувствуете, что земля уходит из-под ног. Понимание ситуации важнее чужого мнения.
Космический совет: возвысьтесь над страхом.
♋ Раки
Раки, откажитесь от напряжения. Работайте в спокойном темпе и находите больше возможностей, чтобы позаботиться о себе. Вы важнее дел.
Космический совет: цените себя.
♌ Львы
Львы, не игнорируйте людей, которые помогли вам добиться успеха. Открытая похвала заставит их и дальше быть вашими союзниками.
Космический совет: сохраните общение.
♍ Девы
Девы, люди вокруг будут пытаться отвлечь вас от планов. Абстрагируйтесь от окружающего мира и уверьтесь в правильности своих решений, только так сможете справиться со всем.
Космический совет: сужайте фокус.
♎ Весы
Весы, не бойтесь отказывать людям, если их просьбы мешают вашим интересам. Умейте отстаивать свои границы, иначе потеряете все.
Космический совет: не оправдывайте желания.
♏ Скорпионы
Скорпионы, подумайте о том, какие ограничения есть у вас в голове. Понимание собственных рамок может помочь перейти на новую ступень.
Космический совет: заметьте клетку.
♐ Стрельцы
Стрельцы, найдите баланс между телом и сознанием. Не пренебрегайте своим здоровьем, иначе оно вторгнется в мысли и разрушит их.
Космический совет: найдите свой ритм.
♑ Козероги
Козероги, создавайте себе дедлайны. Обозначенные сроки могут помочь правильно расчитать силы и раставить приоритеты.
Космический совет: обзаведитесь ориентиром.
♒ Водолеи
Водолеи, не держите мысли в себе. Если решитесь обсудить их с другими, сможете обнаружить детали, которые раньше ускользали от вашего взора.
Космический совет: найдите верных критиков.
♓ Рыбы
Рыбы, больше внимания уделяйте не чужим словам, а их звучанию. В маленьких неровностях будет скрыта чужая душа, не упустите ее.
Космический совет: читайте между строк.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?