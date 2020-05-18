Эксперты Роскачества нашли в фасованных креветках превышения норм мышьяка

Эксперты Роскачества нашли в фасованных креветках превышение допустимых норм содержания мышьяка. Специалисты Национальной системы мониторинга по многочисленным просьбам россиян повторно проверили продукцию семи брендов.

Креветки, выпускаемые под марками «Бухта изобилия», «Каждый день», «Agama», «Fine Life», «Fish House», «Polar Premium», «Vici Приорити» исследовались на наличие мышьяка, полихлорированных бифенилов, опасных для здоровья микроорганизмов и тяжелых металлов.

Эксперты отметили, что в продукции производителей не было обнаружено красителей и консервантов, а также вредных соединений. Несмотря на это, в креветках марок «Каждый день» и «Polar Premium» содержание мышьяка превышает норму.

Специалисты системы мониторинга уточнили, что допустимый уровень наличия этого элемента периодической системы Менделеева в организмах водных беспозвоночных вполне может быть неопасным для здоровья человека.

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