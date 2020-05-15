Специалисты системы мониторинга выявили нарушения при проведении повторных проверок.

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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Эксперты Роскачества обнаружили в пельменях ряда производителей кишечную палочку и сальмонеллу. Как сообщила 5-tv.ru главный специалист пресс-службы Национальной системы мониторинга Наталья Петроченкова, нарушения были выявлены при проведении повторных проверок.

В ходе исследования была протестирована продукция торговых марок «Бульмени», «Ложкарев», «Белорусские», «Останкинские традиционные пельмени», «Стародворье», «Сибирская коллекция» и «Цезарь». Кишечная палочка была найдена во всех указанных образцах. Кроме того, в пельменях «Сибирская коллекция» была выявлена сальмонелла, пишет ТАСС.

«Роскачество проверило пельмени семи торговых марок, и по результатам испытаний эксперты зафиксировали нарушения по безопасности. Речь идет о кишечной палочке и сальмонелле», — сказала Наталья Петроченкова.

Эти нарушения могут свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм на производстве или о не соблюдении правил хранения готовой продукции.

Представитель системы мониторинга порекомендовала россиянам варить пельмени не более десяти минут. Данная мера поможет обезопасить себя от пищевого отравления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне стали чаще покупать «ядовитые» чипсы.

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